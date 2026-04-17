Il Venezuela secondo fornitore di greggio degli Usa in aprile | boom dopo l’arresto di Maduro e la guerra in Iran

A aprile, il Venezuela si è posizionato come il secondo fornitore di greggio degli Stati Uniti. Questo aumento è stato osservato dopo l’arresto di un dirigente del governo e le tensioni legate alla guerra in Medio Oriente. L’operazione militare denominata “Absolute Resolve” ha avuto ripercussioni sulla fornitura di petrolio, contribuendo a un incremento delle esportazioni venezuelane verso gli Stati Uniti.

La guerra in Medio Oriente e le conseguenze dell’operazione “ Absolute Resolve ” hanno reso il Venezuela uno dei principali fornitori di greggio degli Stati Uniti. Se gli attacchi all’ Iran hanno fatto impennare i prezzi dell’oro nero, il blitz che nella notte tra il 2 e il 3 gennaio ha portato alla cattura e all’arresto del Presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie per ordine di Donald Trump ha permesso agli Usa di ripensare le rotte per le proprie importazioni di petrolio. È quanto emerge dai dati della U.S. Energy Information Administration (Eia): anche se il principale esportatore verso il mercato statunitense continua a essere il Canada, secondo l’Eia il Venezuela ha conquistato il secondo posto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Venezuela secondo fornitore di greggio degli Usa in aprile: boom dopo l’arresto di Maduro e la guerra in Iran Venezuela, esplosioni a Caracas: “Aggressione USA”. Trump: “Catturati Maduro e la moglie” Notizie correlate Guerra in Iran, ultime notizie in diretta. Teheran: “Abbattuto un secondo caccia F-35 degli Usa”Roma, 3 aprile 2026 – Donald Trump minaccia nuove distruzione in Iran dopo quella del più grande ponte stradale del Paese, ma intanto il regime di... Venezuela, un mese dopo la cattura di Maduro manifestazione davanti all'ambasciata americanaUn mese dopo la cattura di Nicolas Maduro e della moglie Cilia Flores, a Roma, sotto l’ambasciata americana, si è tenuta una manifestazione per... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Hormuz, Roma ha già diversificato le forniture. La mappa per evitare la dipendenza; Mariela Castro: Cuba non si metterà in ginocchio nonostante il dolore dell'embargo e la crisi energetica. Il Venezuela torna tra i principali fornitori di petrolio agli UsaIl conflitto in Medio Oriente ha ridisegnato le rotte del petrolio verso gli Stati Uniti, riportando il Venezuela tra i principali fornitori di greggio di Washington. Secondo i dati della U.S. (ANSA) ... ansa.it Venezuela torna tra i principali fornitori di petrolio agli USAIl conflitto in Medio Oriente ha ridisegnato le rotte del petrolio verso gli Stati Uniti, riportando il Venezuela tra i principali fornitori di greggio di Washington. swissinfo.ch Cina: Usa revochino sanzioni unilaterali illegali contro il Venezuela Il 1° aprile la portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Mao Ning, ha dichiarato che la Cina si oppone fermamente alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti contro la cooperazione tra Cina e V facebook