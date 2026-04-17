La squadra monegasca ha una lunga tradizione di produzione di talenti, avendo inviato alla nazionale un totale di 54 giocatori, tra cui cinque campioni del mondo. La Diagonale del Monaco, conosciuta come il centro nevralgico di questa attività, è considerata una vera e propria fabbrica di campioni. Questa realtà ha contribuito a definire la reputazione del club come un punto di riferimento per lo sviluppo dei giovani e il talento calcistico.

Se la Francia di Didier Deschamps arriva al Mondiale nordamericano da grande favorita, lo deve molto anche al sistema di formazione francese. E di un club in particolare, che magari non si trova esattamente nel territorio francese, ma è un punto di riferimento del pianeta calcistico d'oltralpe. Il Monaco infatti è la società che ha fornito più giocatori alla nazionale: 54 in tutto, tra cui cinque campioni del Mondo, da David Trezeguet a Thuram senior, da Thierry Henry a Emmanuel Petit, fino all'attuale capitano dei Bleus, Kylian Mbappé, fiore all'occhiello di un'accademia che domenica celebra 50 anni di esistenza e di successi, e da sempre tra i migliori cinque centri di formazione di Ligue 1.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il segreto della Francia? La Diagonale del Monaco, la fabbrica dei campioni

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