Il segreto del caschetto perfetto di Martina Miliddi è una micro rasatura sulla nuca

Martina Miliddi ha rivelato che il segreto del suo caschetto perfetto consiste in una micro rasatura sulla nuca. Il suo taglio liscio e dritto è da sempre il suo tratto distintivo e lo mostra ogni sera anche durante la trasmissione televisiva. La cantante e ballerina mantiene questa acconciatura fedele al suo stile, confermandone la costanza nel tempo.

Il caschetto liscio e dritto e da sempre il marchio di fabbrica di Martina Miliddi e lo sfoggia ogni sera anche sul palco di Affari Tuoi. In quanti conoscono il "segreto" nascosto nell'acconciatura?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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