Il ' Quintetto Lunatico' si esibisce ne ‘La Trota’ una delle opere di Schubert

Domenica 19 alle 16.30, presso il Jazz Club di Ferrara, si terrà un concerto del Quintetto Lunatico che interpreterà l’opera di Franz Schubert intitolata ‘La Trota’. L’evento vedrà la presenza di cinque musicisti che eseguiranno il brano nel locale della città. L’appuntamento è aperto al pubblico, senza necessità di prenotazione.

Domenica 19 (ore 16.30), presso il Jazz Club di Ferrara, si esibirà il Quintetto Lunatico in ‘La Trota’ di Franz Schubert. Composto nel 1819, il Quintetto in La maggiore, è una delle opere più celebri e amate di Schubert. Pubblicato solo nel 1829, un anno dopo la morte del compositore, il brano.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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