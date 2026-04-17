Il primo anno nella nuova sede della Casa di Giorno per anziani di Novara

La Casa di Giorno per anziani Don Aldo Mercoli di Novara ha festeggiato il primo anno nella nuova sede. In questo periodo, sono stati ampliati i servizi offerti e il numero di utenti assistiti è aumentato rispetto all’inizio. La struttura si trova ora in una sede definitiva dopo il trasferimento effettuato un anno fa.

La Casa di Giorno per anziani Don Aldo Mercoli di Novara ha celebrato il primo anniversario del trasferimento nella propria sede definitiva, registrando una crescita dei servizi e del numero di utenti assistiti. Nell'ultimo anno la struttura è passata da 35 a 52 iscritti attivi, con un flusso.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Un anno di crescita, servizi in aumento e un obiettivo chiaro: portare socialità e assistenza sempre più lontano. La Casa di Giorno “Don Aldo Mercoli” festeggia il primo anniversario nella nuova sede con numeri in crescita e un traguardo importante: il nuovo N facebook