Il presidente di Confindustria Orsini | Riflettere sullo stop al gas russo Dobbiamo fare il possibile per salvaguardare le imprese

Il presidente di Confindustria ha espresso la necessità di valutare attentamente la decisione di interrompere le forniture di gas russo. Ha sottolineato l'importanza di adottare misure per proteggere le imprese italiane, evidenziando la priorità di salvaguardare le attività economiche nazionali. La sua dichiarazione è arrivata in seguito a una domanda posta durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle possibili soluzioni o implicazioni.

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che già martedì scorso rispondendo a una domanda sulla richiesta dell’ad di Eni Claudio Descalzi di sospendere lo stop all’ import di gas russo aveva detto che occorre “fare qualsiasi cosa possa essere a sostegno delle imprese europee”, ribadisce il concetto. “Dobbiamo fare il possibile per salvaguardare le imprese”, spiega nel corso di un convegno a Genova sull’economia del mare. E invita “a una riflessione ” sull’approvvigionamento e sottolineando: “Mi risulta che continuiamo a comprarlo, passa da Amsterdam”. “Prima dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina il costo dell’energia era a 28 euro al megawattora, oggi siamo a 160 euro a l megawattora”, ricorda.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il presidente di Confindustria Orsini: “Riflettere sullo stop al gas russo. Dobbiamo fare il possibile per salvaguardare le imprese” Notizie correlate Leggi anche: Orsini (Confindustria) soddisfatto per il tavolo sulla Transizione: “Mette le imprese al centro” Sicurezza stradale, allarmi visivi a terra dai semafori: "Dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardare la sicurezza"L'associazione Pedoni e Vittime della Strada si schiera a supporto della sperimentazione proposta da Azione nel municipio tredici per quanto riguarda... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dl fiscale, Confindustria chiede correzioni immediate su Transizione 5.0; Confindustria, Orsini: La crisi si farà sentire, bisogna aprire subito a un debito pubblico europeo; Orsini (Confindustria): Grande preoccupazione per lo shock energetico. Ma l'Europa fa finta di nulla; Orsini: Allargare le maglie del Patto di Stabilità, le imprese non ce la fanno. Anche Confindustria contro l’Ue. Emanuele Orsini: «Miope sul rischio recessione, va cambiata la guida»Il presidente di Viale dell’Astronomia avverte sui rischi economici del conflitto nel Golfo e avverte: «senza una rapida fine, la recessione è sempre più vicina» ... milanofinanza.it Orsini (Confindustria): Rischio recessione, Ue miope. Bisogna cambiare chi la governaSperiamo si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo perché se continuiamo ovviamente con il conflitto e con questa instabilità sicuramente entreremo in ... lapresse.it Il presidente di Confindustria Orsini: "Riflettere sulla riapertura al gas russo" facebook Incontro al #MIMIT tra il ministro Urso, il presidente di @Confindustria Orsini e il DG Tarquini. Focus su: #semplificazione burocratica, #investimenti e #competitività per favorire crescita, #innovazione, transizione green e digitale delle #imprese . mimit.gov x.com