Figura tra i migliori trenta giovani fisici al mondo ecco chi è il 36enne che ha vinto il premio Panzini

Carlo Maria Lazzarini, 36 anni, ha vinto il premio Panzini perché si è distinto tra i migliori trenta giovani fisici al mondo. La sua scoperta ha riguardato un nuovo metodo per analizzare le particelle subatomiche, che potrebbe aprire nuove strade nella fisica teorica. Sabato, durante la cerimonia, il suo volto giovane e determinato ha attirato l’attenzione di tutti.

Una serata che ha celebrato passato, presente e futuro della comunità nel 70esimo anniversario dell'istituzione del Comune autonomo di Bellaria-Igea Marina Il ricercatore e scienziato di fama internazionale Carlo Maria Lazzarini, il talento purissimo del motociclismo Filippo Orlandi, le ragazze e i ragazzi dell'associazione Igea City, un condensato di entusiasmo e senso d'appartenenza: è stata una ventata di freschezza e gioventù, quella che sabato sera ha sferzato il Palacongressi in occasione del Premio Panzini 2026. Un aspetto ancor più significativo, nella stessa serata di gala che ha visto la batteria dei vincitori completata dalla stessa Comunità di Bellaria Igea Marina, simbolicamente gratificata con un riconoscimento nel 70esimo anniversario dell'istituzione del Comune autonomo: a sigillare quel legame tra passato, presente e futuro che è stato il grande comune denominatore della manifestazione.