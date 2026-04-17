Il politico che uccide la moglie e si suicida

Un politico democratico di 47 anni, il primo afroamericano eletto a una carica statale nella storia della Virginia e ex candidato a governatore nel 2021, è stato trovato morto insieme alla moglie nella propria abitazione. Le autorità non hanno ancora rivelato dettagli sul motivo dell'episodio, ma è stato confermato che il politico ha ucciso la moglie e successivamente si è tolto la vita. La vicenda sta attirando l'attenzione dei media locali.

Justin Fairfax, democratico, 47 anni, secondo afroamericano eletto a una carica statale nella storia, ed ex candidato a governatore nel 2021 in Virginia, ha ucciso la moglie e si è suicidato in casa sua. Lui e la consorte da cui era separato Cerina Fairfax sono stati trovati senza vita. Il capo della polizia della Virginia Kevin Davis ha spiegato che l’ex vicegovernatore ha sparato e ucciso la moglie prima di rivolgere l’arma contro sé stesso. I due figli adolescenti della coppia, un ragazzo e una ragazza, erano entrambi in casa al momento dell’incidente. Omicidio-suicidio. È stato proprio il figlio a chiamare il 911 e a dare l’allarme. «Siamo tutti sotto shock, siamo sconvolti», ha detto Davis ai giornalisti, aggiungendo che la coppia era nel mezzo di una procedura di divorzio.🔗 Leggi su Open.online

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