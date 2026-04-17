Il Papa ' la grandezza di un paese non si misura sulla ricchezza'

Il Papa ha affermato che la grandezza di un paese non si misura solo con le risorse naturali o la ricchezza delle sue istituzioni. In un discorso pubblico, ha sottolineato che altri fattori devono essere considerati quando si valuta il valore di una nazione. Le sue parole sono state pronunciate durante un evento ufficiale, senza fare riferimenti specifici a paesi o situazioni particolari.

"La grandezza di una nazione non può essere valutata solo in base all'abbondanza delle sue risorse naturali e neppure per la ricchezza materiale delle sue istituzioni". Lo ha detto il Papa parlando all'Università Cattolica di Yaoundé, sottolineando che "nessuna società può prosperare se non si fonda su coscienze rette, educate alla verità". "La coscienza umana" è "il terreno su cui poggiare le fondamenta giuste e stabili per ogni società". Occorre dunque "formare coscienze libere e santamente inquiete". Quando la coscienza è "retta, diventa fonte di un agire coerente, orientato verso il bene, la giustizia e la pace"....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Leptis Magna : comment Rome a bâti un empire en Afrique - Documentaire Antiquité - AMP

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