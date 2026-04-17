Il pane può far ingrassare indipendentemente dalle calorie | studio su topi rileva alterazioni metaboliche
Un nuovo studio su modelli murini ha mostrato che il consumo di alimenti ricchi di carboidrati, come il pane, può portare ad un aumento di peso e di massa grassa anche senza un incremento delle calorie totali assunte. La ricerca ha evidenziato alterazioni metaboliche legate a questo tipo di alimentazione. I risultati si concentrano sugli effetti di determinati cibi sulla composizione corporea, indipendentemente dall'apporto calorico complessivo.
Uno studio condotto su modelli murini ha determinato che i cibi ricchi di carboidrati (come il pane) determinano un aumento del peso e della massa grassa indipendentemente dalle calorie assunte. I ricercatori ritengono che questi alimenti influenzino il metabolismo, comportando un minor dispendio energetico e un accumulo di grasso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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