Guardare The Boys è il modo più divertente per capire l’America di Trump

Una serie televisiva di supereroi offre una visione satirica dell’America durante l’era di Trump. La produzione combina humor nero, scene esplicite e ritmo sostenuto, distinguendosi dagli usuali show comici o talk show notturni. La narrazione affronta temi legati alla cultura americana, alla politica e ai personaggi pubblici, rappresentando un’interpretazione critica ma anche divertente degli aspetti più controversi degli Stati Uniti di quegli anni.

Di tutte le prese per il culo dell’America trumpista, la più riuscita, ironica, sboccata e al tempo stesso adrenalinica, non è una stand-up comedy né un late show alla Jimmy Kimmel, ma una serie tv di supereroi. Si chiama “The Boys” e chi si è perso le quattro stagioni passate farà bene a recuperarle in fretta, perché la quinta nonché ultima in streaming da alcuni giorni non lascerà delusi i fan, a detta dei recensori che hanno visto in anteprima sette degli otto episodi (l’ultimo resta top secret anche per loro). Il pubblico pagante si è dovuto accontentare dei primi tre, in attesa che gli altri vengano rilasciati uno alla volta, fino all’apoteosi fissata per il 20 maggio.🔗 Leggi su Linkiesta.it

Notizie correlate

Youtube su grande schermo prova in silenzio un modo più intelligente di guardareQuesto testo analizza l’evoluzione dell’esperienza YouTube sui dispositivi di intrattenimento domestico grazie all’introduzione di una IA...

Perché Sempre Più Utenti Vogliono Guardare le Storie in Modo Anonimo?Instagram è diventato uno degli strumenti principali per condividere momenti quotidiani.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: The Boys, 10 cose da sapere o ricordare prima della fine; Serie TV in streaming in uscita questa settimana: The Boys 5 e le altre novità dal 6 aprile; The Boys, stagione finale su Prime Video: due episodi già pronti da guardare; Da Euphoria a The Boys, i nuovi film e serie tv da vedere questa settimana.

The Boys, stagione finale su Prime Video: due episodi già pronti da guardareLa stagione 5 (l'ultima) di The Boys è arrivata su Prime Video! A seguire ci saranno 6 puntate a cadenza settimanale fino al 20 maggio. tomshw.it

Una scena della quinta stagione di The BoysLa serie tv di successo è alla sua stagione finale, tra eccessi di ogni tipo, omicidi splatter, supereroi dai poteri strampalati e un patriota psicopatico che fa paura non perché è potente, ma perché ... linkiesta.it

Vi sta piacendo Molte cose di questa puntata mi hanno un po’ confusa. Video nel primo commento #theboys - facebook.com facebook

"The Boys of Dungeon Lane" ( @UMusicItalia) di @PaulMcCartney è una raccolta intima tra ricordi e nuove canzoni In uscita dal 29/05, il CD con testi e copertina in rilievo è disponibile in preorder, in esclusiva su Feltrinelli e IBS.it: bit.ly/Feltrinelli_Th… x.com