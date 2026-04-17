Dopo una lunga attesa, la terza stagione della serie HBO è tornata sugli schermi, suscitando grande interesse tra i fan. La stagione, che potrebbe essere l’ultima, segue un periodo di pausa che ha lasciato il pubblico in attesa di nuovi episodi. La serie continua a catturare l’attenzione grazie a nuovi look e scelte di stile, oltre che a una narrazione che si evolve in modo evidente rispetto alle stagioni precedenti.

Dopo anni di attesa (che ci sono sembrati lunghissimi), Euphoria è finalmente tornata. La terza stagione ( Euphoria 3 ) – probabilmente l’ultima – arriva dopo una lunga pausa che ha lasciato il pubblico sospeso, alimentando hype e aspettative altissime. Il primo episodio, trasmesso in anteprima al primo weekend del Coachella, inizia con un salto temporale di cinque anni che porta i protagonisti lontani dal liceo e in una realtà più adulta. A tratti più disturbante. Anche in questa stagione, il make-up torna protagonista. Fin dal debutto della serie televisiva nel 2019, il trucco Euphoria ha avuto un ruolo centrale, rendendo la serie immediatamente riconoscibile agli occhi del pubblico.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il make-up di Euphoria 3 evolve: scoprite ispirazioni, prodotti e look della nuova stagione della serie HBO

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Nonostante le paure, la prima puntata di Euphoria 3 ha convinto. La tensione è viva, quasi soffocante. L’imprevedibilità non concede tregua. E i personaggi restano lì, fedeli alla loro natura più oscura: fragili, spezzati, irrimediabilmente perduti. È un equilibrio i - facebook.com facebook

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