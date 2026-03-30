Il nuovo trailer della terza stagione di EUPHORIA dal 13 Aprile su Sky e HBO Max

È stato diffuso il nuovo trailer della terza stagione di EUPHORIA, che sarà disponibile dal 13 aprile su Sky, NOW e HBO Max. Tra le novità della stagione ci sono la presenza di Sharon Stone e Rosalía. La serie, creata, diretta e prodotta da Sam Levinson, vede come protagonista Zendaya, vincitrice dell’Emmy®. La terza stagione è molto attesa dagli spettatori.

Dal 13 aprile su Sky, NOW, Hbo Max con Sharon Stone e Rosalía tra le novità. Rilasciato il nuovo trailer ufficiale della terza, attesissima stagione di EUPHORIA, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson, con la vincitrice dell’Emmy® Zendaya. La serie arriverà in contemporanea assoluta con gli US dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW la terza. Ancora realizzata in collaborazione con A24, la terza stagione della serie diventata. su Digital-News.it Dal 13 aprile su Sky, NOW, Hbo Max con Sharon Stone e Rosalía tra le novità.. Rilasciato il nuovo trailer ufficiale della terza, attesissima stagione di EUPHORIA, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson, con la vincitrice dell’Emmy® Zendaya. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Il nuovo trailer della terza stagione di EUPHORIA, dal 13 Aprile su Sky e HBO Max Articoli correlati Quando esce la terza stagione di Euphoria su Sky e Hbo Max: la data svelata nel trailerIl ritorno di Rue Bennett ha finalmente una data: HBO ha rilasciato il primo trailer della terza stagione di Euphoria, svelando quando inizieranno i... Euphoria - Nuovo trailer della terza stagione della serie Sky/Hbo con Zendaya, Jacob Elordi Aggiornamenti e contenuti dedicati su Il nuovo trailer della terza stagione... Temi più discussi: Euphoria, ecco il trailer della stagione 3 della serie tv; Film Netflix, le uscite di aprile 2026: dal nuovo reality con incontri di boxe tra VIP, a un'esilarante commedia canina; I film da vedere ad aprile 2026; Netflix – I titoli in arrivo ad aprile 2026. Il nuovo trailer della terza stagione di EUPHORIA, dal 13 Aprile su Sky e HBO MaxRilasciato il nuovo trailer ufficiale della terza, attesissima stagione di EUPHORIA, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson, con la vincitrice dell’Emmy® Zendaya. La serie arriverà in ... digital-news.it Euphoria, il nuovo trailer della stagione 3 [HD]Regia di Sam Levinson, Pippa Bianco, Augustine Frizzell. Una serie con Zendaya, Austin Abrams, Alexa Demie, Jacob Elordi, Nika King. Dal 13 aprile su Sky e NOW. mymovies.it Oggi è primo aprile! - facebook.com facebook Giorno 6 aprile 2026 online per gli abbonati a "Gestire la scuola" 29 documenti utili per l'Agenda Nord, già pronti all'uso. x.com