Il M5S chiede di riaprire al gas russo dopo le parole di Descalzi Eni | Fermare i costi e salvare le imprese

Il Movimento 5 Stelle ha avanzato una richiesta di riaprire i flussi di gas russo, in risposta alle dichiarazioni di un dirigente di una grande azienda energetica, che ha sottolineato la necessità di ridurre i costi e tutelare le imprese. Le affermazioni di Descalzi hanno riacceso il dibattito sulla sostenibilità delle politiche energetiche europee, in un momento segnato da tensioni internazionali e conflitti che coinvolgono aree strategiche per l’approvvigionamento.