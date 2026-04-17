Il M5S chiede di riaprire al gas russo dopo le parole di Descalzi Eni | Fermare i costi e salvare le imprese
Il Movimento 5 Stelle ha avanzato una richiesta di riaprire i flussi di gas russo, in risposta alle dichiarazioni di un dirigente di una grande azienda energetica, che ha sottolineato la necessità di ridurre i costi e tutelare le imprese. Le affermazioni di Descalzi hanno riacceso il dibattito sulla sostenibilità delle politiche energetiche europee, in un momento segnato da tensioni internazionali e conflitti che coinvolgono aree strategiche per l’approvvigionamento.
Le parole di Claudio Descalzi riaprono il dibattito sulla sostenibilità delle scelte energetiche europee in un contesto globale sempre più instabile, tra guerra in Ucraina e tensioni nello Stretto di Hormuz. Il Movimento 5 Stelle, con Chiara Appendino, rilancia la proposta di riaprire al gas russo per contenere i costi e sostenere le imprese italiane.🔗 Leggi su Fanpage.it
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