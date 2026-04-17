Il gioiello d’artista di Alberto Zorzi protagonista ad Arezzo al Museo Orodautore

Ad Arezzo, presso il Museo Orodautore, è stato presentato il gioiello realizzato dall’artista e maestro orafo Alberto Zorzi. L’evento si è svolto il 17 aprile 2026 e ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e professionisti del settore. La creazione di Zorzi, caratterizzata da dettagli accurati e tecniche artigianali, è stata al centro dell’attenzione durante l’esposizione.

Arezzo, 17 aprile 2026 – I gioielli d’artista d i Alberto Zorzi, maestro orafo di rilievo internazionale, saranno protagonisti della mostra personale presso il Museo Orodautore d i Arezzo, un unicum dedicato al gioiello contemporaneo con 350 opere fra gioielli, ornamenti e microsculture, che, dal 1970, raccoglie gli ultimi decenni di sperimentazione firmati da grandi designer e artisti, situato nel prestigioso Palazzo della Fraternità in Piazza Grande ad Arezzo. Nei nuovi spazi espositivi de il Salone del Torri (entrata da via Vasari 3), sarà in esposizione l’antologica delle creazioni dell’artista veneto, rinomato scultore dell’ornamento e del manufatto, tra gli esponenti più significativi dell’oreficeria italiana contemporanea, vincitore di molti premi e riconoscimenti a livello mondiale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il gioiello d’artista di Alberto Zorzi protagonista ad Arezzo al Museo Orodautore Notizie correlate Alberto Zorzi in mostra ad Arezzo al Museo OrodautoreDal 17 aprile al 1° novembre il Museo Orodautore di Arezzo ospita la mostra “Alberto Zorzi. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il gioiello d’artista di Alberto Zorzi protagonista ad Arezzo al Museo Orodautore; Alberto Zorzi in mostra ad Arezzo al Museo Orodautore; I gioielli del maestro Zorzi al Museo Orodautore, poi incontri, libri e teatro. Gli eventi di oggi; Alberto Zorzi in mostra ad Arezzo al Museo Orodautore. Il gioiello d’artista di Alberto Zorzi protagonista ad Arezzo al Museo OrodautoreDa venerdì 17 aprile al 1 novembre al Museo Orodautore, unicum dedicato al gioiello contemporaneo, nel prestigioso Palazzo della Fraternità ... msn.com Salto Ostacoli ALBERTO ZORZI PROTAGONISTA IN CINA Il Graduato capo dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi, in sella al grigio Orlando Van d'Elzendreef, si è imposto nella gara più importante del CSI2* di Chengdu, disputato al Dong'an Lake Sports Park, in facebook