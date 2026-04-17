Il Galatasaray sembra aver deciso di non esercitare l’opzione di riscatto su Noa Lang, lasciando così il Napoli senza una possibile cessione. La notizia è considerata negativa per il club italiano, che sperava di cedere il giocatore. Finora non sono stati resi noti dettagli ufficiali, ma la decisione del club turco sembra definitiva. La situazione potrebbe influire sul futuro del calciatore e sulle strategie di mercato del Napoli.

Bruttissima notizia per il Napoli. Pessima. Il Galatasaray pare non essere più tanto convinto di riscattare Noa Lang dal Napoli. L’olandese era arrivato in Turchia in prestito con diritto di riscatto nel mercato di gennaio, dopo prestazioni opache in Italia. Se all’inizio i turchi sembravano entusiasti di questo nuovo arrivo, ora sembra che le emozioni stiano scemando e che l’esterno non sia più un calciatore indispensabile. E adesso chi se lo prenderà? Lang rientra a pieno titolo nella insufficiente campagna acquisti estiva del Napoli, prossimo dire che ne è il fiore all’occhiello insieme con Lucca. Tra lui e lei scegliere non saprei. Lang non sarà riscattato dal Galatasaray.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Galatasaray non è fesso, non vuole più riscattare Lang (pessima notizia)

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