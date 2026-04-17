Il dolore e l’appello di Dino Basile | Abbracciate i vostri figli la vita è fragile

Un consigliere regionale di un partito di centrodestra ha condiviso sui social un messaggio carico di dolore, pochi giorni dopo una tragedia che lo ha coinvolto personalmente. Ha scritto di avere ferite che nessuna istituzione può curare e ha invitato le persone a stringere forte i propri figli, sottolineando quanto la vita possa essere fragile. La sua testimonianza si inserisce in un momento di grande sofferenza e riflessione.

PORTO CESAREO – Ci sono ferite che nessuna carica istituzionale o impegno politico può lenire. Lo sa bene Dino Basile, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che in queste ore ha affidato ai social una riflessione straziante e profonda a pochi giorni dalla tragedia che ha sconvolto la sua.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Sgomento e dolore per la morte improvvisa di Dino Filippi: lascia la moglie e due giovani figliLe lacrime dei figli Samuele e Federico e della moglie Donatella Guerini, per la scomparsa del cuoco e docente. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidente sulla Lecce-Arnesano, muore a 21 anni Antonio Basile: figlio del consigliere regionale Dino; Lutto nel Consiglio Regionale: la politica pugliese si stringe attorno a Dino Basile; Tragedia della strada: perde la vita il figlio del consigliere regionale Basile. Aveva 21 anni; Lo sgomento della politica dopo la tragedia che ha colpito Dino Basile. Il dolore e l’appello di Dino Basile: Abbracciate i vostri figli, la vita è fragileDopo il drammatico incidente in Salento costato la vita al figlio 21enne, l’esponente di Fratelli d’Italia rompe il silenzio con un messaggio d’amore e responsabilità: Basta un attimo per spegnere i ... lecceprima.it Il dolore di un padre, l’appello alla vita: il messaggio di Dino Basile dopo la perdita del figlio AntonioCon parole cariche di dolore e amore, Dino Basile con un post su facebook rompe il silenzio dopo la tragica scomparsa del figlio Antonio, morto a soli 21 anni ... corrieresalentino.it La lettera pubblicata sui social da Dino Basile, il consigliere regionale che, lo scorso 12 aprile, è stato colpito dalla tragica perdita di suo figlio Antonio, morto a soli 21 anni dopo un incidente sulla Lecce-Arnesano. facebook