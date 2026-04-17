Il direttore dell’Ice rassegna le dimissioni

Il direttore ad interim dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha annunciato le sue dimissioni, con effetto dal 31 maggio. Era in carica dall’inizio di marzo 2025. La notizia è stata comunicata ufficialmente e il motivo delle dimissioni non è stato reso pubblico. Nessun altro dettaglio riguardo alle ragioni di questa decisione è stato fornito.

Todd Lyons, direttore ad interim dell’ Immigration and Customs Enforcement ( Ice ) da marzo del 2025, lascerà l’incarico il 31 maggio maggio. Lo ha annunciato Markwayne Mullin, segretario del Dipartimento per la Sicurezza Interna: non sono state comunicate le motivazioni delle dimissioni, né chi prenderà il suo posto. Com’è noto, l’agenzia federale Usa che si occupa del controllo dell’immigrazione negli ultimi mesi è stata al centro dell’attenzione (e delle critiche) per i metodi brutali dei suoi agenti. Todd Lyons (Ansa). Lyons era entrato nell’Ice nel 2007. Entrato nell’Ice nel 2007 come agente in Texas dopo un passato nell’aeronautica militare degli Stati Uniti d’America, Lyons aveva assunto la direzione ad interim dell’agenzia il 9 marzo 2025.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il direttore dell’Ice rassegna le dimissioni Notizie correlate Greg Bovino, chi è il direttore dell’Ice di origini italianeAgente della polizia di frontiera, origini calabresi, è Gregory Bovino il volto delle ultime retate contro gli immigrati illegali negli Stati Uniti. Anche Buffon rassegna le dimissioni "L'obiettivo era il Mondiale"Il capo delegazione della Nazioanle lascia l'incarico dopo il passo indietro di Gravina ROMA - Dopo le dimissioni del presidente federale Gabriele... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lascia il direttore dell'Ice Todd Lyons: diede l'ok alle retate e agli arresti senza mandato. Sotto la sua guida morti 50 migranti; Il direttore dell’ICE Todd Lyons lascerà l’incarico alla fine di maggio; Si dimette il direttore ad interim dell'Ice: figura chiave delle deportazioni di Trump; Lascia il direttore dell’Ice Todd Lyons dopo retate di massa e arresti senza mandato. Usa, si dimette il direttore della polizia Ice: era finito nel mirino da tempo per i suoi metodi. Ordinò retate di massa anti-immigratiIl direttore ad interim dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement), Todd Lyons, ha presentato giovedì la sua lettera di dimissioni al nuovo segretario alla Sicurezza Interna, Markwayne Mullin, dop ... affaritaliani.it Lascia il direttore dell'Ice Todd Lyons: diede l'ok alle retate e agli arresti senza mandato. Sotto la sua guida morti 50 migrantiIn carica dal 2025, ha supervisionato il piano di espulsioni di massa di Donald Trump. Mentre era a capo dell'Ice a Minneapolis sono stati uccisi due cittadini americani ... corriere.it Prima occhiata ad Ice Age: Boiling Point - facebook.com facebook L’ICE ha arrestato una vedova francese 86enne x.com