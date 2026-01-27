Greg Bovino chi è il direttore dell’Ice di origini italiane

Greg Bovino è il direttore dell’Ice di origini italiane, noto per il suo ruolo nelle operazioni di frontiera negli Stati Uniti. Con origini calabresi, è una figura di rilievo nelle attività di contrasto all’immigrazione illegale. La sua carriera si concentra sulla gestione delle operazioni di sicurezza e controllo alle frontiere, rappresentando un esempio di professionalità in un ambito delicato e complesso.

Agente della polizia di frontiera, origini calabresi, è Gregory Bovino il volto delle ultime retate contro gli immigrati illegali negli Stati Uniti. Classe 1970, è il dirigente della US Border Patrol, in cui lavora dal 1996. Da Minneapolis, ultimo fronte caldo della lotta di Donald Trump in caccia di migranti da deportare, hanno fatto il giro del mondo le sue foto con indosso un cappotto da guerra che The New York Times ha associato ai nazisti. Non indossa la mimetica né il giubbotto antiproiettile dei suoi uomini: si staglia davanti alle telecamere come figura solitaria, riconoscibile, volutamente diversa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Greg Bovino, nato in Calabria e di origini italo-americane, ricopre la posizione di direttore dell’Ice, l’agenzia statunitense responsabile delle politiche di immigrazione.

Greg Bovino, conosciuto come Greg Bovino, è un funzionario federale statunitense di origini italo-americane, attualmente a capo della Border Patrol.

