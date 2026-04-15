Il film Il Diavolo Veste Prada 2 uscirà nelle sale italiane il 29 aprile. Prima dell’arrivo in sala, gli spettatori potranno seguire in streaming la diretta del red carpet della prima mondiale. La diretta sarà trasmessa sulla piattaforma Disney+.

Manca pochissimo all’uscita de Il Diavolo veste Prada 2. Aspettandone l’arrivo al cinema, previsto in Italia, il prossimo 29 aprile ( qui il trailer), gli appassionati potranno assistere in streaming al red carpet della prima mondiale del film. A trasmetterla sarà Disney+ lunedì 20 aprile a partire dalle 23.30. Cosa andrà in onda su Disney+. Presso il Lincoln Center di New York City si svolgerà una delle serate più glamour dell’anno, alla quale parteciperanno il cast capitanato da Meryl Streep e Anne Hathaway. Tra i presenti anche Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Caleb Hearon, Helen J. Shen, il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il Diavolo Veste Prada 2, il red carpet in diretta su Disney+

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