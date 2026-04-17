Il Cus Uda Calcio a 5 dopo 11 anni è di nuovo in finale

Dopo undici anni, il Cus Uda Calcio a 5 torna a disputare la finale dei Campionati universitari nazionali. La squadra ha raggiunto le fasi finali, segnando un traguardo significativo nel percorso sportivo. La qualificazione rappresenta un risultato importante per il club e per gli atleti coinvolti, che si sono confrontati con altre squadre di livello nazionale. La finale si terrà nelle prossime settimane.

Il Cus Uda Calcio a 5 scrive una pagina importante della propria storia e conquista l’accesso alle fasi finali dei Campionati universitari nazionali. Un traguardo che mancava da 11 anni e che arriva al termine di una doppia sfida emozionante e combattuta. Dopo il successo per 3-2 nella gara.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Calcio femminile: decisa la sede della Finale di Coppa Italia. Si ritorna in Veneto dopo 11 anniL’ultimo atto della Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile si giocherà a Vicenza. Calcio under 15, il Friuli Venezia Giulia è campione d'Italia dopo 11 anniLa squadra allenata da mister Marco Novati ha battuto in rimonta i coetanei della Toscana. Approfondimenti e contenuti Il Cus Uda Calcio a 5 dopo 11 anni è di nuovo in finaleIl Cus Uda Calcio a 5 scrive una pagina importante della propria storia e conquista l’accesso alle fasi finali dei Campionati universitari nazionali. Un traguardo che mancava da 11 anni e che arriva a ... chietitoday.it Cus Uda Calcio a 5 alle finali nazionali universitarie, dopo 11 anni il ritorno tra le migliori squadre d’ItaliaIl Cus Uda Calcio a 5 conquista l’accesso alle fasi finali dei Campionati universitari nazionali e torna a giocarsi il titolo dopo 11 anni ... laquilablog.it