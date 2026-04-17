Il Como si è impantanato | Fabregas perde anche con il Sassuolo che vince 2-1
Il Como ha subito una sconfitta nell'anticipo della 33ª giornata di Serie A contro il Sassuolo, che si è imposto con un risultato di 2-1. Il match ha visto i gol di Volpato, Nzola e Nico Paz. La squadra di casa ha cercato di reagire, ma non è riuscita a ottenere il pareggio. La partita si è disputata in un clima teso e combattuto, con diverse occasioni da entrambe le parti.
Il Sassuolo vince contro il Como nell'anticipo della 33ª giornata di Serie A. Gol di Volpato, Nzola e Nico Paz. Il Como rischia di allontanarsi in modo concreto dalla zona Champions.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il Sassuolo vince contro il Como grazie a 2 gol nel giro di 2 minuti di Volpato e Nzola. La squadra di Fàbregas reagisce allo scadere del 1° tempo con Nico Paz, ma non riesce a completare la rimonta: è la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko contro l'Inter x.com