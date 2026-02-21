Debacle Juventus | il Como di Fàbregas espugna lo Stadium e Spalletti perde anche Y?ld?z

Il Como di Fàbregas ha vinto contro la Juventus all’Allianz Stadium, causando una sconfitta che mette in discussione la posizione della squadra torinese. La causa è la netta superiorità degli ospiti, che hanno sfruttato le occasioni offensive e una difesa disattenta. La partita ha evidenziato le difficoltà della Juventus nel mantenere il controllo del gioco, con il Como che ha segnato due gol decisivi. La squadra di casa si trova ora in una fase di crisi.

Il pomeriggio dell’Allianz Stadium si trasforma in un teatro di crisi per la Juventus, che crolla sotto i colpi di un Como cinico e organizzato, capace di imporsi per 0-2 nel ventiseiesimo turno di Serie A. Quella che doveva essere la gara del riscatto si è tramutata in una “Caporetto” tattica per Luciano Spalletti: i lariani, guidati dalla visione di Cesc Fàbregas, hanno sradicato le certezze bianconere già all’11’, quando Mergim Vojvoda ha trafitto un colpevole Di Gregorio sul primo palo. Nemmeno la ripresa ha scosso i padroni di casa, puniti definitivamente al 61? da un contropiede chirurgico rifinito da Da Cunha e siglato da Maxence Caqueret. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Disastro Juventus, il Como espugna lo Stadium: Spalletti nel mirino, la curva contestaIl Como ha vinto una partita importante contro la Juventus, causando grande delusione tra i tifosi bianconeri. Crisi Juve senza fine, il Como passa allo Stadium: Spalletti perde anche con Fabregas che ora è a -1Il Como conquista tre punti allo Stadium, causando la sconfitta della Juventus per 2-0. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Debacle Juventus in Champions League, Felipe Melo ironizza sul 5-2 per il Galatasaray: gesto con la mano e risata, video sfottò sui social; Serie A: in campo sabato alle 15 Juventus-Como DIRETTA Probabili formazioni; Bremer e David, le condizioni verso Juve-Como: le ultime dalla Continassa; Juventus, la debacle in Champions contro il Galatasaray. Juventus-Como, il risultato LIVEIn avvio la sblocca Vojvoda dalla distanza, ma pesa un altro errore di Di Gregorio che sbaglia l'intervento. Openda pericoloso, traversa di Da Cunha. Dopo l'intervallo raddoppia Caqueret che conclude ... sport.sky.it Serie A - Juventus-Como: 0-2, notte fonda Spalletti. Conte può andare in fuga per la ChampionsLa Juventus di Luciano Spalletti esce con le ossa rotte dalla partita di oggi alle ore 15 contro il Como di Cesc Fabregas. Una debacle incredibile per i bianconeri, che dopo la sconfitta della settima ... msn.com Ad Istanbul è stata una debacle, 5-2 per i turchi Tra una settimana all'Allianz Stadium c'è la gara di ritorno, servono almeno 3 gol di scarto per andare ai supplementari Domanda secca: quante chance di rimonta ha la Juventus #JuventusGalatasaray - facebook.com facebook #JuveComo La #Juve più brutta della stagione in campionato viene presa a pallonate dal #Como di #Fabregas Per #Spalletti é crisi vera, Fischi assordanti a fine gara. Non basta l’ennesima papera di #DiGregorio a giustificare la debacle x.com