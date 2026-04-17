A Roma, dal 22 al 25 aprile, si svolge al Cinema Troisi un ciclo di proiezioni dedicato al cinema brasiliano. L’evento è curato dal Cardinale José Tolentino de Mendonça e presenta diversi film provenienti dal Brasile. La rassegna offre l’opportunità di scoprire produzioni cinematografiche del Paese sudamericano in una cornice dedicata alla cultura e alla diversità.

Cosa: Ciclo di cinema brasiliano a cura del Cardinale José Tolentino de Mendonça. Dove e Quando: Cinema Troisi (Roma), dal 22 al 25 aprile. Perché: Una rassegna cinematografica per celebrare i duecento anni di relazioni diplomatiche tra Brasile e Santa Sede. Il cinema non è solo intrattenimento, ma un’antenna capace di captare i battiti più profondi di una nazione. Con questo spirito nasce Il mio Brasile brasiliano, un ciclo di proiezioni e incontri ospitato nella splendida cornice del Cinema Troisi a Roma. L’evento si inserisce nel prestigioso quadro delle celebrazioni per il Bicentenario delle Relazioni Diplomatiche tra il Brasile e la Santa Sede, un legame storico che dal 1826 ad oggi ha visto un dialogo costante tra cultura, fede e diplomazia.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il cinema che unisce i popoli: arriva a Roma “Il mio Brasile brasiliano”

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