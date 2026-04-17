Il Castello Ducale di Bisaccia ospita la mostra di Francesco Costanzo e Alberto Bastianelli
Dal 19 aprile al 19 maggio 2026, il Castello Ducale di Bisaccia ospita una mostra bipersonale dedicata alle opere di Francesco Costanzo e Alberto Bastianelli. La esposizione presenta le creazioni di due artisti provenienti dal Lazio, con un focus sulla pittura contemporanea. La mostra mette a confronto le diverse esperienze artistiche e i linguaggi adottati dai due artisti, offrendo uno sguardo sulle loro sensibilità creative.
Il Castello Ducale di Bisaccia ospita dal 19 aprile al 19 maggio 2026 la mostra bipersonale di Francesco Costanzo e Alberto Bastianelli, due artisti laziali protagonisti di un’esposizione che mette in dialogo esperienze, linguaggi e sensibilità differenti nel segno della pittura contemporanea.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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