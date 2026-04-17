Il cast del Concertone 2026
Il cast del Concertone 2026 si prepara ad animare il palco di Piazza San Giovanni in Laterano con artisti di diversi generi musicali. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. La produzione ha annunciato la presenza di diversi performer, confermando l’ampia varietà di stili e generi musicali che caratterizzeranno l’evento. La data ufficiale dell’appuntamento sarà comunicata a breve.
Musica e artisti di ogni genere sono pronti ad animare il palco di Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, per il tradizionale appuntamento con il Concerto del Primo Maggio, promosso da CGIL, CISL e UIL, quest’anno di scena venerdì 1° maggio 2026 in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia. Anche quest’anno il Concertone vuole mettere al centro le performance, rigorosamente live, come strumento di racconto, rappresentando una festa e un momento di riflessione. “ Il domani è ancora nostro ” è il focus scelto dalla direzione artistica guidata da Massimo Bonelli per dare voce alla contemporaneità attraverso la musica con un cast ampio e trasversale, che mette insieme nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Verdi, La traviata - Libiamo (Concerto di Capodanno 2026)
Notizie correlate
Concerto Primo Maggio 2026: ospiti, cantanti, cast e tema del Concertone di RomaIl Concerto Primo Maggio 2026 torna a Roma con un’edizione che promette di essere una delle più ricche e significative degli ultimi anni.
Leggi anche: Concertone del Primo Maggio 2026, i big confermati: da Cocciante ai Litfiba
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Concerto Primo Maggio Roma 2026: cast e rumors sui conduttori; Riccardo Cocciante si aggiunge al cast del Concertone del Primo Maggio a Roma; Concerto Primo Maggio 2026: Ditonellapiaga ed Eddie Brock nel cast; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora.
Concerto Primo Maggio 2026 ospiti, cantanti, cast e tema del Concertone di RomaIl Concerto Primo Maggio 2026 torna a Roma con un’edizione che promette di essere una delle più ricche e significative degli ultimi anni. Piazza San ... ilsipontino.net
Arisa e Spollon al Concertone: l’indiscrezione del Primo MaggioArisa e Pierpaolo Spollon conduttori del Concertone 2026? Le indiscrezioni, cast e novità sul grande evento di Roma. lagazzettadellospettacolo.it
#Eventi - Arisa e Spollon al Concertone: l'indiscrezione del Primo Maggio x.com
CONCERTONE 1 MAGGIO | FESTA DEI FIORI 2026 AD ACIREALE ( #adv) Acireale si prepara a vivere una giornata straordinaria di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Piazza Duomo Dalle 12:00 fino a oltre mezzanotte Ingress facebook