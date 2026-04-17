Il cast del Concertone 2026 si prepara ad animare il palco di Piazza San Giovanni in Laterano con artisti di diversi generi musicali. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. La produzione ha annunciato la presenza di diversi performer, confermando l’ampia varietà di stili e generi musicali che caratterizzeranno l’evento. La data ufficiale dell’appuntamento sarà comunicata a breve.

Musica e artisti di ogni genere sono pronti ad animare il palco di Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, per il tradizionale appuntamento con il Concerto del Primo Maggio, promosso da CGIL, CISL e UIL, quest’anno di scena venerdì 1° maggio 2026 in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia. Anche quest’anno il Concertone vuole mettere al centro le performance, rigorosamente live, come strumento di racconto, rappresentando una festa e un momento di riflessione. “ Il domani è ancora nostro ” è il focus scelto dalla direzione artistica guidata da Massimo Bonelli per dare voce alla contemporaneità attraverso la musica con un cast ampio e trasversale, che mette insieme nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il cast del Concertone 2026

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