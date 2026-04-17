Il business redditizio di Thomas Müller oltre il calcio | vende il seme di cavalli sportivi

Thomas Müller, ex calciatore del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, attualmente gioca in MLS con i Vancouver Whitecaps. Oltre alla carriera sportiva, ha avviato un'attività legata alla vendita di semi di cavalli sportivi, creando una rete di investimenti in settori diversi dal calcio. La sua attività si sviluppa attraverso una serie di scambi commerciali e operazioni finanziarie. Müller si dedica anche ad altri progetti imprenditoriali, mantenendo un ruolo attivo nel mondo degli affari.