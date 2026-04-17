Il 17 aprile c’è la Luna più potente dell’anno ci troviamo nel mezzo di una rara concentrazione di pianeti in Ariete | cosa dicono le previsioni degli astrologi

Il 17 aprile si verifica la Luna più potente dell’anno, mentre numerosi pianeti si concentrano nel segno dell’Ariete. Questa configurazione astrologica ha attirato l’attenzione degli esperti del settore, che ne hanno analizzato gli effetti possibili. Durante questa settimana, molte persone hanno sperimentato un aumento di nervosismo e una riduzione della pazienza, attribuendo questi stati alle influenze celesti. Le previsioni indicano come tali fenomeni possano essere collegati alla posizione degli astri in quel periodo.

Se questa settimana la pazienza è stata più scarsa del solito e il nervosismo alle stelle, la colpa non é (tutta) vostra, ma del cielo. Ci troviamo nel mezzo di una rara concentrazione di pianeti in Ariete: per questo la Luna nuova del 17 aprile è così interessante (almeno secondo gli esperti di astrologia). Gli esperti ci avevano avvertito: allacciate le cinture, il cielo di aprile è un giro sulle montagne russe. Sui social, la Luna nuova in Ariete del 17 aprile è stata descritta con toni epici: “La Luna più potente dell’anno”, un “reset cosmico”, un’opportunità che capita “una volta nella vita”. Questa settimana Marte, Nettuno, Mercurio, Saturno, Sole e Luna (alcuni contano anche Chirone ) si trovano in Ariete, segno associato all’energia, all’impeto e a una certa dose di impulsività.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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