I film della settimana scelti da Internazionale

Questa settimana, Internazionale propone una selezione di film che spaziano tra generi e temi diversi. Tra le scelte ci sono il film di Dominik Moll, intitolato Il caso 137, e il documentario di David Borenstein e Pavel Talankin, intitolato Mr. Nobody against Putin. La programmazione include opere che affrontano questioni legate alla guerra e alla giustizia, offrendo uno sguardo vario sulle produzioni cinematografiche recenti.

Nel dicembre 2018 il giovane Guillaume parte da Saint-Dizier (Alta Marna) insieme alla famiglia per andare a una grande manifestazione dei gilet gialli, a Parigi, in difesa dei servizi pubblici. Alla fine della giornata si ritrova poco lontano dagli Champs-Elysées, ferito alla testa da un proiettile di gomma sparato da agenti di polizia in borghese. L’ispettorato generale della polizia nazionale (Igpn) dovrà ricostruire l’accaduto e verificare eventuali violazioni. In Il caso 137, concentrandosi sull’indagine condotta da Stéphanie (una magistrale Léa Drucker), Dominik Moll segue il percorso cominciato con La notte del 12: usare i film di genere (in questo caso il poliziesco) per mettere in luce alcune disfunzioni sociali.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I film della settimana, scelti da Internazionale CINEMA PARADISO: A Amizade Projetada em Saudade Notizie correlate I film della settimana, scelti da InternazionaleCome spesso accade nei film di Kleber Mendonça Filho, l’azione si svolge a Recife, in Brasile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mi confessa di essere una guardia del corpo della famiglia reale - Maroussia Dubreuil; Riccione, un fine settimana che sa di primavera: tra sapori e profumi, grande arte e sport internazionale; Trump, il potere e un film di Pasolini; La settimana Collettiva: record di inattivi, smart working e film bocciati - 7 notizie in 5 minuti. Film in Streaming in uscita questa settimana: Vita privata e le novità dal 13 aprileDal ritorno di Spider-Man su Disney+ a quello di Jodie Foster su NOW: ecco tutti i film in uscita questa settimana in streaming su NOW, Disney+, Netflix, Prime Video, Paramount+, Apple TV e HBO Max. comingsoon.it I film in sala della settimana (30 marzo-3 aprile)Tra i nuovi film in sala ci sono È l'ultima battuta?, The Drama, Super Mario Galaxy. Il film, Che Dio perdona a tutti e Lo straniero, ... sentieriselvaggi.it Salone Internazionale del Libro facebook Mezza Maratona Internazionale di Genova: su il sipario a Fondazione Carige x.com