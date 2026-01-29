i film della settimana scelti da internazionale

Questa settimana i film arrivano da diverse parti del mondo. Dall’agente segreto di Kleber Mendonça Filho a Send Help di Sam Raimi, le recensioni della stampa internazionale sono già sulla bocca di tutti. Gli amanti del cinema trovano sempre qualcosa di nuovo da scoprire, tra tensione, azione e storie coinvolgenti.

Come spesso accade nei film di Kleber Mendonça Filho, l’azione si svolge a Recife, in Brasile. Nel 1977 Marcelo, un ex professore braccato per motivi che saranno chiariti poco a poco, arriva in città per stare vicino al figlio. Si stabilisce lì, in pieno carnevale, in una piccola pensione dove un gruppo clandestino riunisce gli oppositori ricercati dal regime. Possiamo metterci alla ricerca dell’agente segreto promesso dal titolo, con il rischio di aspettarlo ancora all’uscita dalla sala. Possiamo anche lasciarci trasportare dallo tsunami narrativo, informativo e sensoriale di questo thriller carnevalesco. 🔗 Leggi su Internazionale.it

