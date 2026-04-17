I Cesaroni Micol Olivieri contro la produzione | Non mi hanno neanche avvisata del ritorno

Micol Olivieri ha commentato la sua assenza dalla settima stagione della serie, affermando di non essere stata informata del suo ritorno, nonostante il suo ruolo fosse terminato. L’attrice ha sottolineato di non aver ricevuto alcun avviso dalla produzione, anche se non intende tornare sul set. La questione si aggiunge alle tensioni tra l’attrice e la produzione riguardo alla gestione delle comunicazioni e alle decisioni relative al cast.

Micol Olivieri aggiunge un nuovo tassello alla polemica sul cast della settima stagione. Pur ribadendo la volontà di non tornare sul set, l'ex interprete di Alice Cudicini svela il mancato contatto con la produzione: "Il mio ruolo era finito, ma avrei voluto saperlo".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Proprio tu…”. Polemiche su Micol Olivieri e il ritorno de I Cesaroni in tvIl ritorno di una serie cult come I Cesaroni riporta inevitabilmente sotto i riflettori anche chi, anni fa, ne è stato protagonista. Micol Olivieri snobba il ritorno dei Cesaroni: “Dopo la serie sono diventata la donna che volevo”Mentre su Canale 5 andava in onda il ritorno dei Cesaroni, Micol Olivieri ha pubblicato un video che ha il sapore di una provocazione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cesaroni 7, la frecciata di Micol Olivieri fa infuriare i fan: Devi solo ringraziare, e Niccolò Centioni interviene; Micol Oliveri, frecciata ai Cesaroni (proprio durante la puntata). Ma i fan rispondono: Devi solo ringraziarli; Micol Olivieri snobba il ritorno dei Cesaroni: Dopo la serie sono diventata la donna che volevo; I Cesaroni: chi ritorna (e chi no) nei nuovi episodi, cosa è successo ai protagonisti storici, tutto quello che c'è da sapere. I Cesaroni, Micol Olivieri contro la produzione: Non mi hanno neanche avvisata del ritornoLa nuova stagione de I Cesaroni continua a trascinarsi dietro le ombre dei grandi assenti. Dopo le sue provocazioni social durante il debutto della serie su Canale 5, Micol Olivieri torna ad attaccare ... fanpage.it Micol Olivieri e I Cesaroni: la verità sul mancato ritornoPerché Micol Olivieri non c'è nel cast de I Cesaroni. Video social, dichiarazioni dell'attrice e impatto sul reboot della serie. lagazzettadellospettacolo.it Non era assolutamente una frecciata ai Cesaroni. " Micol Olivieri ha voluto chiarire con queste parole la sua posizione dopo che un suo video, pubblicato durante il ritorno in tv de I Cesaroni, aveva scatenato parecchio rumore online. L’attrice, che per anni ha i facebook