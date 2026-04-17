I cantieri infiniti e una città in ostaggio

Sul sito web di un importante gruppo ferroviario italiano è stata pubblicata una pagina dedicata ai “cantieri parlanti”, una novità che mira a informare i cittadini sui lavori in corso. La sezione fornisce dettagli sui progetti di ampliamento delle infrastrutture e sui tempi previsti per le diverse opere. La presenza di questa pagina ha suscitato reazioni tra gli abitanti, che si lamentano dei prolungati interventi e delle conseguenze sulla mobilità locale.

ITALIA. Sul sito internet del Gruppo Fs Italiane alla pagina dei «cantieri parlanti», l’iniziativa «sviluppata in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture che dà voce a oltre 40 opere strategiche» si legge testualmente che il termine lavori per il collegamento con l’aeroporto di Orio al Serio è fine anno scorso con attivazione nel 2026. Obiettivi entrambi mancati, senza se e senza ma. Per il raddoppio Bergamo-Ponte San Pietro si indica invece il corrente anno sia per la chiusura dei cantieri che il via al servizio e anche in questo caso c’è poco da aggiungere. Tranne che dal 12 marzo l’amministratore delegato di Rfi è subentrato ai commissari straordinari prima nominati.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - I cantieri infiniti e una città in ostaggio Cassino tra sogni e cantieri: L'Architetto Giacomo Bianchi svela la verità su Piazza Labriola Notizie correlate Leggi anche: Cantieri del tram infiniti, via Emilia a Bologna bloccata per un autobus in panne. Ancora una mattinata di traffico paralizzato Leggi anche: Cantieri infiniti, chi viaggia è perduto Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cantieri infiniti e scontro politico: Scurria accusa, dalla conferenza replica indiretta di De Luca: Sciacallaggio; Trasformazione urbana, è scontro: Basile rivendica la svolta, Scurria parla di cantieri infiniti; Ambulanza bloccata nel cantiere del tram. il consigliere: Inaccettabile; Cantieri e lavori pubblici a Messina: si accende lo scontro elettorale. I cantieri infiniti e una città in ostaggioSul sito internet del Gruppo Fs Italiane alla pagina dei «cantieri parlanti», l’iniziativa «sviluppata in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture che dà voce a oltre 40 opere strategiche» ... ecodibergamo.it Siracusa. Cantieri infiniti e viale Teocrito paralizzato, imprese in crisi. Tuona l’opposizione: «Applicare sgravi su Tari»La situazione legata ai lavori di messa in sicurezza del canale S. Giorgio, in corso ormai da mesi lungo viale Teocrito, continua a generare forti disagi per residenti, ... libertasicilia.it Cantieri infiniti al depuratore di Asti, Malandrone interroga la giunta x.com Mentre i cittadini combattono con il carovita e i cantieri infiniti, a Palazzo Tursi c'è chi sceglie uno stile... deciso. Ecco la Sindaca Silvia Salis con un paio di scarpe azzurre che non passano inosservate. Il prezzo Pare si aggiri sui 1.200 euro. C'è chi le chia facebook