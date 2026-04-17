I cantieri infiniti e una città in ostaggio

Da ecodibergamo.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul sito web di un importante gruppo ferroviario italiano è stata pubblicata una pagina dedicata ai “cantieri parlanti”, una novità che mira a informare i cittadini sui lavori in corso. La sezione fornisce dettagli sui progetti di ampliamento delle infrastrutture e sui tempi previsti per le diverse opere. La presenza di questa pagina ha suscitato reazioni tra gli abitanti, che si lamentano dei prolungati interventi e delle conseguenze sulla mobilità locale.

ITALIA. Sul sito internet del Gruppo Fs Italiane alla pagina dei «cantieri parlanti», l’iniziativa «sviluppata in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture che dà voce a oltre 40 opere strategiche» si legge testualmente che il termine lavori per il collegamento con l’aeroporto di Orio al Serio è fine anno scorso con attivazione nel 2026. Obiettivi entrambi mancati, senza se e senza ma. Per il raddoppio Bergamo-Ponte San Pietro si indica invece il corrente anno sia per la chiusura dei cantieri che il via al servizio e anche in questo caso c’è poco da aggiungere. Tranne che dal 12 marzo l’amministratore delegato di Rfi è subentrato ai commissari straordinari prima nominati.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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