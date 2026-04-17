In un contesto in cui i social media, i diari e gli appunti personali vengono analizzati, si discute di come spesso si interpretino comportamenti fragili come segnali di eventuali comportamenti criminali. La confessione di un individuo riguardo a azioni ritenute brutte viene esaminata, con attenzione ai possibili bias cognitivi che influenzano le interpretazioni. Il focus si sposta sulla facilità con cui si possono trasformare le fragilità psicologiche in elementi che alimentano teorie più estreme.

Diari, post social, appunti, soliloqui, device. Basta questo, spesso, per accendere il riflesso più comodo: trasformare una fragilità in un indizio e una personalità inquieta in una personalità criminale. Il Racis ha depositato una consulenza sulla personalità di Andrea Sempio nel nuovo filone d’inchiesta sul delitto di Garlasco. Quel materiale racconta davvero un movente o rischia di diventare il contenitore perfetto di un sospetto già deciso? https:www.quotidiano.netvideoil-profilo-criminologico-di-andrea-sempio-y3djkm3q Un profilo psicologico può orientare un’indagine, ma non può diventare una una prova. Il rischio più grave è leggere tutto dopo, con il delitto già in testa, e far diventare ogni frase un frammento d’accusa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Ho fatto cose talmente brutte” è la confessione di Sempio? Il profilo psicologico e i bias di conferma

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