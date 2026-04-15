Il progetto “Guida Sicura” di Poste Italiane arriva a Pisa, presso la sede di piazza Vittorio Emanuele II. La formazione è rivolta ai dipendenti coinvolti nel programma. L’iniziativa si inserisce in un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La giornata di formazione si svolge oggi, 15 aprile 2026, e prevede sessioni pratiche e teoriche per i partecipanti.

Pisa, 15 aprile 2026 - Fa tappa nella sede di piazza Vittorio Emanuele II a Pisa “Guida Sicura”, il progetto promosso da Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Un’iniziativa che punta a rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza stradale tra i lavoratori che ogni giorno utilizzano un mezzo per svolgere la propria attività. L’obiettivo è chiaro: ridurre il rischio di incidenti attraverso una maggiore consapevolezza dei comportamenti alla guida. Al centro del progetto ci sono temi concreti come il rispetto delle regole, l’attenzione alla strada, la gestione delle situazioni di rischio e l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il progetto delle Poste, Guida Sicura, arriva a Pisa: formazione per i dipendenti

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