mario adinolfi difende fabrizio corona lo paragona a pasolini e attacca selvaggia lucarelli nuzzi e mentana

Mario Adinolfi si schiera in difesa di Fabrizio Corona, con un paragone a Pasolini. Nel dibattito si rivolge anche a Nuzzi, Mentana e Selvaggia Lucarelli, evidenziando le sue posizioni sulla questione. La discussione coinvolge figure pubbliche italiane e riflette le diverse opinioni nel panorama mediatico attuale.

Mario Adinolfi difende Fabrizio Corona definendolo un simbolo della libertà di espressione contro censura e poteri forti. Nel suo post, Adinolfi lega il caso di “Falsissimo” alla crisi morale delle élite e al silenzio del giornalismo mainstream, citando come esempi negativi Selvaggia Lucarelli, Giovanni Nuzzi ed Enrico Mentana. Mario Adinolfi sta con Fabrizio Corona Il lungo post pubblicato da Mario Adinolfi su Facebook alimenta un dibattito che va oltre la figura di Fabrizio Corona, toccando tematiche quali libertà di espressione, censura, ruolo delle élite e rapporto tra informazione e potere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La polemica tra Mario Adinolfi e Selvaggia Lucarelli esplode dopo le recenti accuse di Corona, scatenando un acceso scontro mediatico e legale.

Selvaggia Lucarelli ha deciso di querelare Mario Adinolfi dopo le dure accuse rivoltele da quest'ultimo.

Mario Adinolfi choc contro Selvaggia Lucarelli e il compagno: «Fate suicidare la povera gente». Lei lo querelaMario Adinolfi querelato da Selvaggia Lucarelli. L'ex parlamentare aveva attaccato la giornalista e il compagno Lorenzo Biagiarelli via social. Il tema è Fabrizio Corona e le accuse ad Alfonso ... leggo.it

ADINOLFI: PER L’IRAN PIAZZA SEMIVUOTA, PERCHÉ “L’adesione di Pd, Cgil, Avs e sinistre varie priva di mobilitazione” Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia, in diretta da piazza del Campidoglio dove partecipa alla manifestazione per l’Iran - facebook.com facebook