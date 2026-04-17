Il Pentagono sta affrontando una disputa legale con l’azienda di intelligenza artificiale Anthropic, legata all’uso di sistemi AI nei conflitti militari. La questione riguarda il controllo e l’impiego dei droni autonomi, che potrebbero agire senza intervento umano. La disputa si svolge in un momento in cui le forze militari sono coinvolte in uno scontro con l’Iran, e l’utilizzo di queste tecnologie diventa sempre più centrale.

Il Pentagono si trova nel mezzo di una battaglia legale con Anthropic riguardante l’impiego dell’intelligenza artificiale nei conflitti bellici, proprio mentre il ruolo delle macchine diventa decisivo nello scontro in corso con l’Iran. Mentre i sistemi automatizzati non si limitano più a supportare l’analisi delle informazioni, ma coordinano intercettazioni di missili e guidano sciami letali di droni, emerge un problema strutturale: la presunta supervisione umana potrebbe rivelarsi un semplice diversivo psicologico. L’illusione della supervisione tra decisioni algoritmiche e realtà operativa. Le attuali direttive del Pentagono si fondano su un presupposto che molti esperti mettono in discussione: l’idea che gli operatori umani possano fornire contesto e responsabilità garantendo un controllo reale sui sistemi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra AI: il rischio che i droni decidano senza controllo umano

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