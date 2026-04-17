Guasto a un giunto la provinciale chiude e il traffico va in tilt | tutto bloccato

Questa mattina, la strada provinciale che collega Brescia al Lago d’Iseo e alla Val Camonica è stata chiusa a causa di un guasto a un giunto. La chiusura ha provocato un blocco totale del traffico, con lunghe code e disagi per chi percorreva l’arteria. La carreggiata è stata interdetta alle auto per permettere i lavori di riparazione, creando così una notevole congestione lungo la strada.

Mattinata di passione per gli automobilisti lungo la Sp 510, arteria fondamentale che collega Brescia al Lago d’Iseo e alla Val Camonica. Dalla prima mattinata di oggi, venerdì 17 aprile, la strada è stata chiusa al traffico dopo la galleria Trentapassi in direzione della città a causa di alcuni.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Fuga di gas, la strada chiude e il traffico va in tiltL'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi: sul posto stanno intervenendo gli operai, affiancati dalla Polizia Locale per la gestione del... Incidente poco fa in Italia, auto ribaltata! Traffico in tilt: “Tutto bloccato”Un lunedì pomeriggio qualunque si è trasformato in un attimo di puro terrore per chi percorreva quel tratto sospeso sopra la città. Una raccolta di contenuti Si parla di: Blackout nella zona Doro: duecento utenze senza luce per ore. Guasto elettrico sulla linea ferroviaria Palermo Centrale-Aeroporto, treni fermi e gravi disagi per i passeggeriStazione Centrale di Palermo, treno - foto imagoeconomica Circolazione ferroviaria sospesa dalle 17.40 sulla ... msn.com Media, gli investigatori a Adamuz hanno trovato un giunto rottoGli esperti, che stanno indagando sulla causa del deragliamento a Adamuz, hanno trovato un giunto rotto sui binari: lo riporta Reuters sul sito citando una fonte informata sulle indagini iniziali sul ... ansa.it