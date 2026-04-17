Grosso ferma il Como e stravolge la corsa Champions | è già pronto per il Napoli? I numeri

Da spazionapoli.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 33° turno di Serie A, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si è verificato un risultato inatteso. La partita ha visto il Grosseto fermare il Como, modificando la classifica e influenzando le possibilità delle squadre di raggiungere la zona Champions. I numeri delle prestazioni e dei risultati di questa giornata stanno già facendo discutere tra gli addetti ai lavori.

Il 33° turno del campionato di Serie A si è aperto con un risultato a sorpresa maturato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa del Sassuolo hanno piegato il Como, complicando i piani per l’Europa che conta di Cesc Fabregas che adesso dovrà attendere la risposta delle inseguitrici. Ancora un ottimo risultato per  Fabio Grosso il quale, al netto dell’ennesima grande prestazione della propria squadra, si conferma come tecnico da osservare per il futuro. Anche le big del campionato dovranno infatti tenere d’occhio l’allenatore neroverde, Napoli compreso. Doppio ruggito del Sassuolo e Como piegato: Grosso si gode il momento. In una lotta Champions che si fa rovente giornata dopo giornata, il risultato di oggi pomeriggio tra Sassuolo e Como potrebbe diventare determinante.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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