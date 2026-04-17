Grosso ferma il Como e stravolge la corsa Champions | è già pronto per il Napoli? I numeri

Nel 33° turno di Serie A, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si è verificato un risultato inatteso. La partita ha visto il Grosseto fermare il Como, modificando la classifica e influenzando le possibilità delle squadre di raggiungere la zona Champions. I numeri delle prestazioni e dei risultati di questa giornata stanno già facendo discutere tra gli addetti ai lavori.

Il 33° turno del campionato di Serie A si è aperto con un risultato a sorpresa maturato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa del Sassuolo hanno piegato il Como, complicando i piani per l’Europa che conta di Cesc Fabregas che adesso dovrà attendere la risposta delle inseguitrici. Ancora un ottimo risultato per Fabio Grosso il quale, al netto dell’ennesima grande prestazione della propria squadra, si conferma come tecnico da osservare per il futuro. Anche le big del campionato dovranno infatti tenere d’occhio l’allenatore neroverde, Napoli compreso. Doppio ruggito del Sassuolo e Como piegato: Grosso si gode il momento. In una lotta Champions che si fa rovente giornata dopo giornata, il risultato di oggi pomeriggio tra Sassuolo e Como potrebbe diventare determinante.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Grosso ferma il Como e stravolge la corsa Champions: è già pronto per il Napoli? I numeri Notizie correlate Leggi anche: Juventus-Sassuolo 1-1, Grosso ferma la corsa Champions di Spalletti Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Como e Napoli riaccendono la corsa Champions, l’Inter batte il Genoadi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juve, una settimana al quarto posto. Ma occhio al calendario...; Sassuolo-Como, Grosso: Su Berardi decisione affrettata, ma ci atteniamo alle decisioni arbitrali; Serie A, la classifica: l'Inter ribalta il Como e allunga sul Napoli, Lecce ko contro il Bologna; Inter, fulmine a ciel sereno: Lautaro si ferma ancora, domani c'è il Como. Il Sassuolo di Grosso frena il Como di Fabregas: 2° ko consecutivo, Champions a rischioAl Mapei Stadium, nella gara valida per la 33ª giornata di Serie A, la squadra guidata da Grosso si impone per 2-1. tuttonapoli.net Corsa Champions, il Como perde anche con il Sassuolo: domani l’Atalanta…Il Sassuolo ferma anche il Como, la squadra di Fabregas perde nuovamente dopo la rimonta subita dall'Inter: e domani ... calcioatalanta.it Fischio finale a Castelnuovo! La Torrese non si ferma e nella 32ª giornata supera il Montorio 3-0, settimo risultato utile consecutivo e quarta vittoria di fila. Diciannove punti nelle ultime sette gare per i giallorossi di mister Del Grosso, che salgono a quota 52 pu - facebook.com facebook