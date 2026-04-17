Gricignano di Aversa inaugurate presso l’IC Filippo Santagata la nuova biblioteca scolastica e la sala inclusiva sensoriale

A Gricignano di Aversa sono state inaugurate una nuova biblioteca scolastica e una sala inclusiva sensoriale presso l’I.C. “Filippo Santagata”. L’intervento è stato realizzato grazie al supporto di Marican Holding, che ha contribuito con risorse finanziarie, e alla donazione di libri da parte di Graus Edizioni. La cerimonia di apertura si è svolta questa settimana, coinvolgendo studenti e insegnanti.

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