Grazie ai suoi Cavalli Piacenza ha dialogato con il mondo intero

Piacenza utilizza i monumenti equestri della piazza dedicati ad Alessandro e Ranuccio Farnese come collegamento con le corti europee e internazionali. I cavalli presenti sui monumenti hanno permesso alla città di comunicare con il mondo esterno, rafforzando i legami culturali e storici con altri paesi. Questa relazione si basa su simboli e rappresentazioni che richiamano il passato e le tradizioni locali, senza coinvolgere altre dinamiche politiche o sociali.

«I monumenti equestri della nostra Piazza dedicati ad Alessandro e Ranuccio Farnese hanno permesso a Piacenza di dialogare con le grandi corti europee e internazionali». A spiegarlo, Antonio Iommelli, direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese e autore del volume “Piacenza e i suoi Cavalli”.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: È morto Jürgen Habermas, uno dei filosofi più influenti al mondo grazie ai suoi lavori sulla comunicazione Leggi anche: È morto Jürgen Habermas, uno dei filosofi più influenti al mondo grazie ai suoi studi sulla comunicazione Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rischio caduta per l'insegna della farmacia di piazza Cavalli, intervengono i vigili del fuoco; In piazza Cavalli torna il Lions Day, tra prevenzione e solidarietà; Appalto Gotico, Iat e Barino: esclusa l’offerta della cordata di Piacenza Expo; C’è un’azienda agricola nelle Marche che fa riforestazione, vino, olio, miele (e salva cavalli). Bloccata corsa clandestina di cavalli nel Catanese grazie ai droni della polizia: 15 denunciati (fra cui due minori)All’alba, mentre le strade erano ancora deserte, qualcuno ha pensato di trasformarle in una pista clandestina. A Campo Rotondo Etneo, nel Catanese, una corsa di cavalli – l’ennesima – è stata ... greenme.it Corsa clandestina di cavalli scoperta nel catanese grazie ai droni della poliziaUna corsa clandestina di cavalli è stata scoperta e interrotta dalla Polizia di Stato nel territorio di Camporotondo Etneo, in provincia di Catania. L'operazione, condotta alle prime luci dell'alba, ... rainews.it Appuntamento in Piazza Cavalli sabato 18 e domenica 19 aprile: gare regionali per i volontari di CRI e Olimpiadi di primo soccorso dedicate ai ragazzi delle scuole superiori Croce Rossa Italiana - Comitato di Piacenza facebook