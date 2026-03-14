È morto il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas all’età di 96 anni, come annunciato dalla sua casa editrice. Habermas è stato uno dei pensatori più influenti nel campo della filosofia della comunicazione e della teoria sociale, con una carriera lunga e ricca di contributi significativi. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante nel panorama intellettuale internazionale.

Il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas è morto all’età di 96 anni. A renderlo noto è la sua casa editrice. I suoi studi sulla comunicazione, la razionalità e la sociologia lo hanno reso uno dei filosofi più influenti al mondo e una figura intellettuale chiave all’interno della Germania. La casa editrice Suhrkamp Verlag, ha dichiarato che Habermas – tra i massimi protagonisti della Scuola di Francoforte – è deceduto oggi a Starnberg, vicino a Monaco di Baviera. Habermas è intervenuto spesso su questioni politiche nel corso di diversi decenni. La sua ampia produzione scritta ha superato i confini tra varie discipline accademiche e filosofiche, offrendo una visione della società moderna e dell’interazione sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Jürgen Habermas, uno dei filosofi più influenti al mondo grazie ai suoi studi sulla comunicazione

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Jürgen Habermas, il grande filosofo e sociologo tedesco, è morto oggi all’età di 96 anni. Lo ha reso noto la sua casa editrice Suhrkamp Verlag, citando la famiglia. Habermas è morto a Starnberg, nel sud della Germania, vicino a Monaco di Baviera. #LaStamo x.com