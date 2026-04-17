Gravina torna sul fallimento dell’Italia | Sicuramente ho commesso degli errori De Laurentiis dirigente brillante ma era contro la riduzione della Serie A a 18 squadre Non voglio muovere accuse ma…

L’ex presidente della Federcalcio ha commentato nuovamente il fallimento del calcio italiano, riconoscendo di aver commesso alcuni errori. Ha menzionato il ruolo di un dirigente noto, riconoscendone le qualità, ma precisando che si opponeva alla riduzione del massimo campionato a 18 squadre. Ha evitato di formulare accuse dirette, lasciando intendere alcune differenze di vedute durante il suo mandato.

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