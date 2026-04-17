Il presidente di una società calcistica ha dichiarato che senza unione di intenti non si potrà superare quanto già realizzato. La sua affermazione è stata rilasciata in un intervento pubblico, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le varie parti coinvolte. La squadra e i rappresentanti ufficiali sono stati più volte chiamati a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sui risultati attesi.

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© Internews24.com - Gravina: «Senza unità di intenti non si può fare più di quanto fatto finora»

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