Gravina | Senza unità di intenti non si può fare più di quanto fatto finora
Il presidente di una società calcistica ha dichiarato che senza unione di intenti non si potrà superare quanto già realizzato. La sua affermazione è stata rilasciata in un intervento pubblico, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le varie parti coinvolte. La squadra e i rappresentanti ufficiali sono stati più volte chiamati a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sui risultati attesi.
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