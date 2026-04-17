Grande Fratello Vip choc dalla Casa | Si ritira

Nella casa del Grande Fratello Vip, si è verificato un episodio inaspettato con un concorrente che ha annunciato il suo ritiro. La settimana si è conclusa con una puntata che ha suscitato molte emozioni tra i partecipanti e il pubblico. I momenti vissuti all’interno della casa sono stati caratterizzati da discussioni e tensioni, creando un clima particolare prima della fine della settimana.

Si chiude un’altra intensa settimana di Grande Fratello Vip, e questa volta lo fa con una puntata che promette scintille. Oggi, venerdì 17 aprile 2026, il reality show di casa Mediaset torna in prima serata su Canale 5 con la decima diretta stagionale. Al timone, come sempre, Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. L’attesa è alta, non solo per le dinamiche sempre più tese all’interno della casa, ma anche perché il programma è chiamato a reagire dopo un momento complicato sul fronte degli ascolti tv. Il calo registrato nell’ultima puntata, scesa intorno al 15% di share, ha acceso più di un campanello d’allarme.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Urla e lacrime, Francesca Manzini fuori controllo al Grande Fratello Vip: choc dentro Casa #gfvip

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