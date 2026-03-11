Clamoroso già si ritira Choc al Grande Fratello Vip la famosa ha sbroccato e non ne vuole più sapere | il caos tra i concorrenti

Prima dell’inizio del Grande Fratello Vip 2026, si parla di un possibile ritiro di una concorrente famosa, che avrebbe già deciso di abbandonare il progetto. La notizia è stata diffusa da fonti vicine al programma, e si riferisce a un episodio di nervosismo tra i partecipanti durante le ultime ore prima del debutto. La situazione ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori e i fan del reality.

Manca poco al debutto del Grande Fratello Vip 2026 e, a pochi giorni dall’inizio, si registra una prima indiscrezione che riguarda un possibile ritiro prima ancora dell’ingresso nella Casa. Secondo quanto riportato sui social, una concorrente annunciata starebbe valutando di lasciare il programma prima dell’avvio ufficiale. La segnalazione riguarda Paola Caruso e chiamerebbe in causa la presenza nel cast di Antonella Elia. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali della produzione o conferme da parte delle dirette interessate. L’indiscrezione diffusa sui social. A diffondere il retroscena è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha pubblicato un messaggio nelle sue Storie su Instagram. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Clamoroso, già si ritira”. Choc al Grande Fratello Vip, la famosa ha sbroccato e non ne vuole più sapere: il caos tra i concorrenti Articoli correlati Riparte il Grande Fratello Vip: tra i concorrenti anche la giovane modella ravennateCi sarà anche una ravennate nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Grande Fratello VIP: la lista ufficiosa di quindici concorrentiIl Grande Fratello Vip 2026 si avvicina e ad incuriosire i fans è il cast dei concorrenti. CLAMOROSO SIGNORINI “CACCIATO DALLA CONDUZIONE DEL GRANDE FRATELLO DOPO LO SCANDALO”: COS’È EMERSO Una selezione di notizie su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Evelina Sgarbi concorrente del Grande Fratello Vip 2026?/ Clamorosa indiscrezione; Clamoroso: il GF VIP non andrà più in onda?; Chi entra in casa. Grande Fratello 2026, il cast fa già discutere: sono nomi particolari; Grande Fratello Vip, svelata la lista dei concorrenti ufficiali: data di inizio e doppio appuntamento. Grande Fratello Vip 2026: Paola Caruso si ritira per colpa di Antonella Elia?Paola Caruso pronta a ritirarsi dal GF Vip 2026? L'ultima clamorosa indiscrezione Il Grande Fratello Vip 2026 non è neppure iniziato, ma già circolano ... lanostratv.it Paola Caruso non si ritira dal GF Vip, la smentita dopo le voci di una lite con Antonella EliaPaola Caruso non ha intenzione di rinunciare al Grande Fratello Vip. La showgirl ha smentito le voci secondo le quali una lite con Antonella Elia l’avrebbe spinta a ritirarsi. fanpage.it Ilary Blasi: «Il Grande Fratello Vip è nato con me ma ho ancora l'ansia da prestazione. Sono divisiva: ti piaccio tanto o per nulla» - facebook.com facebook "RE-DUX"!! (Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026. Promo). Alle 20 su Rai3 nuovi lampi di #blob... x.com