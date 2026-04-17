Stasera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21:35, su Canale 5 va in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Sono state diffuse le anticipazioni e le ultime notizie relative al reality, che coinvolge un gruppo di concorrenti selezionati e seguiti attraverso le telecamere del programma. La puntata rappresenta un momento importante per gli spettatori che seguono le vicende dei partecipanti.

. Stasera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Le nomination hanno messo in luce fratture profonde. Adriana Volpe è la più bersagliata: “Sta giocando con tutti”, accusa Nicolò, mentre Paola ha rincarato: “Ha cambiato troppe personalità”. Anche Alessandra Mussolini finisce nel mirino. “È stata sleale”, ha detto Adriana, mentre Antonella Elia ha attaccato: “Mi ha preso in giro”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 17 aprile

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