Nella decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi, si sono svolti diversi eventi che hanno fatto discutere i fan. La puntata ha visto affrontare alcune difficoltà tra le concorrenti considerate le “regine” del gioco, mentre si è anche deciso chi tra i partecipanti sarà il primo a raggiungere la finale. Le anticipazioni del 17 aprile svelano dettagli sulla dinamica tra i concorrenti e il percorso verso la conclusione del reality.

Nuovo appuntamento, oggi 17 aprile 2026, con il Grande Fratello Vip su Canale 5, condotto da Ilary Blasi con l'aiuto delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo una partenza non proprio spumeggiante dal punto di vista degli ascolti (al punto che si vociferava addirittura di una chiusura anticipata), il pubblico sembrava essere tornato a seguire il reality; la puntata di martedì scorso, tuttavia, si è fermata a 1 milione e 801mila spettatori pari al 15,1% di share. Il clima si fa rovente tra le mura della Casa, e la fragile armonia che si era creata è ormai un lontano ricordo. Il sodalizio che legava Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è definitivamente naufragato, lasciando spazio alla solita slavina di tensioni e conflitti, accuse reciproche e provocazioni continue.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 17 aprile: la crisi delle "regine" e la prima finalista

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