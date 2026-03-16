Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, noti per aver partecipato al Grande Fratello, si sarebbero separati. Mariavittoria ha smesso di seguire Tommaso e le fanpage dedicate alla coppia sui social. Questa decisione ha portato le reazioni dei fan sui social media e ha fatto discutere tra gli utenti online. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue le vicende dei concorrenti del reality.

La coppia nata nella casa del Grande Fratello si sarebbe lasciata. Mariavittoria ha tolto il follow a Tommaso e alle fanpage che li supportavano, scatenando le reazioni dei fan. Siamo alla vigilia della partenza del GF Vip 8 di Ilary Blasi, ma al centro dell'attenzione ci sono ancora protagonisti del passato. Una delle storie nate nella casa del Grande Fratello sembrerebbe essere giunta definitivamente al capolinea. Ci riferiamo alla coppia formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, concorrenti di una delle ultime edizioni del reality show condotto da Alfonso Signorini. Rumor e segnali della crisi tra Mariavittoria e Tommaso I due ex gieffini erano già da settimane al centro di rumor e speculazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: fine della coppia

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