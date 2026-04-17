A circa 10,7 anni luce dalla Terra si trova Gj 887 d, una super-Terra scoperta recentemente da un team internazionale di ricercatori, tra cui l’astrofisico Fabio Del Sordo della Scuola Normale. La scoperta riguarda un pianeta che completa nuove analisi sulla possibilità di trovare vita oltre il Sistema Solare. La caratteristica più interessante è che un anno sul pianeta dura circa 50 giorni, secondo le osservazioni condotte dagli scienziati.

PISA A circa 10.7 anni luce da noi, un team internazionale di ricerca di cui fa parte anche l’astrofisico Fabio Del Sordo della Scuola Normale ha confermato l’ esistenza di un pianeta che accende nuove speranze nella ricerca di vita oltre il Sistema Solare. Si chiama GJ887d ed è, a oggi, uno dei candidati più seri al titolo di Nuova Terra. Un pianeta massiccio, almeno sei volte più grande del nostro, che danza attorno a una piccola e fredda stella rossa, nell’orbita di Proxima Centauri. È un luogo dove un anno dura appena cinquanta giorni, e l’acqua potrebbe scorrere liquida, vicino a una stella che non bombarda i suoi figli con tempeste di radiazioni letali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gj 887 d, la super-Terra: dista 10 anni luce da noi. “Lì un anno dura appena 50 giorni”. L’eccezionale scoperta

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