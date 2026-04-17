Giuseppi, noto per essere contrario alle immunità, ha recentemente sfidato Fratelli d’Italia a discutere del caso mascherine in tribunale, ma da due anni evita di comparire davanti alla commissione d’inchiesta che si occupa di questa vicenda. Nel frattempo, si è anche ammalato di Covid, rimanendo lontano dalle scene pubbliche. La sua posizione ha suscitato discussioni e tensioni politiche, mentre le accuse e le accuse si susseguono.

È quantomeno singolare la reazione di Giuseppe Conte alle denunce di Fratelli d’Italia riguardo la vicenda di Luca di Donna, avvocato vicino al leader del Movimento Cinque Stelle (lavorava nello stesso studio del professor Guido Alpa, come l’ex premier) che nelle prime fasi della pandemia si proponeva come «facilitatore» di finanziamenti pubblici e affari con Invitalia e la struttura commissariale di Domenico Arcuri, in cambio di sostanziose provvigioni. Fratelli d’Italia ha chiesto un’informativa urgente al governo e al ministro della Salute e l’esame di tutti i documenti esistenti e relativi ai «fatti gravi che continuano ad emergere sulla vicenda delle mascherine e sulle ipotesi di tangenti richieste dai colleghi di Giuseppe Conte», ha denunciato in Aula la capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione covid, Alice Buonguerrieri.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Giuseppi è anti immunità ma fugge dal Covid

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